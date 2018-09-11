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Нефть растет в цене: Brent подбирается к $80 за баррель

Экономика

Мировые цены выросли более чем на 2%

Нефть растет в цене: Brent подбирается к $80 за баррель
Иллюстрация: Shminhe.com
Нефть

Лондон, 11 сентября 2018, 22:18 — REGNUM  Мировые цены на нефть выросли более чем на 2% с начала торгов 11 сентября, передает агентство Reuters.

В настоящий момент баррель нефти марки Brent стоит $79,04 (рост на $1,67, или 2,2%), нефть марки WTI оценивается в $69,49 за баррель (рост на $1,95, или 2,9%).

Главным фактором роста является снижение экспорта из Ирана. Также на нефтяные цены влияет нестабильность добычи в Ливии и Венесуэле, а также отсутствие точных данных о запасах сырой нефти в США.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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