В России разработают схему поддержки кредитующих застройщиков банков

Москва, , 12:34 — REGNUM В России до конца 2018 года разработают схему поддержки кредитующих застройщиков банков, заявил 12 сентября управляющий директор принадлежащей Росимуществу компании «Дом.рф» Кирилл Гришанов.

По его словам, потребуется большой капитал банковской системы, поскольку нагрузки на банки увеличатся. В настоящее время разрабатывается механизм, позволяющий получить этот капитал.

«Институт развития «Дом.рф» предложит до конца года инструмент под названием «гарантирование» или «поручительство», — цитирует РИА Новости Гришанова.

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Его суть состоит в том, что банки смогут поручать особую гарантию, которая позволит снизить нагрузку на капитал в пять раз.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема обманутых дольщиков для России не нова. Достаточно часто появляются сообщения в прессе о новых случаях банкротства застройщиков и оставшихся без жилья людях. Кто же должен им помогать?

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