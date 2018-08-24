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Госкомпания «Дом.рф» отчиталась о первых сделках с электронными закладными

Экономика

Принадлежащий госкомпании банк оформил кредиты с выпуском электронных закладных в рамках программы «Покупка квартиры на этапе строительства»

Москва, 24 августа 2018, 13:54 — REGNUM  Первые сделки с оформлением электронных закладных провела принадлежащая Росимуществу компания «Дом.рф» и её «дочка» — банк «Российский капитал». Об этом сообщает 24 августа пресс-служба госкомпании.

Отмечается, что принадлежащий «Дом.рф» банк оформил кредиты с выпуском электронных закладных в рамках программы «Покупка квартиры на этапе строительства».

«Одна сделка оформлена в Москве с застройщиком ГК «А101», другая — в Тюмени с застройщиком «Меридиан Констракшн Тюмень», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о введении в России с 1 июля электронной ипотечной закладной 25 ноября 2017 года подписал президент РФ Владимир Путин. Вступившие в силу изменения в закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» дали возможность оформлять документ как в бумажном, так и в электронном виде.

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