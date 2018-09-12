Только половина новосибирских сельхозпредприятий приступили к уборке урожая

Новосибирск, , 09:16 — REGNUM В Новосибирской области к уборке урожая приступили 203 сельхозпроизводителя в 29 районах (54,7%). Обмолочено 134,2 тысячи га зерновых культур (8,5% к уборочной площади), валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составляет 336 тысяч тонн, такие данные привели в министерстве сельского хозяйства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечает и.о. министра сельского хозяйства области Евгений Лещенко, темпы уборочной кампании ниже прошлогодних из-за неблагоприятных погодных условий ещё в посевную. Это привело к смещению сроков созревания и уборки зерновых. Сказалась и непогода в августе — когда в период уже уборочной количество осадков в некоторых районах превышали два и более раз.

Тем временем режим ввода ЧС, по словам Лещенко, пока остается под вопросом.

«Несмотря на отставание по темпам, урожайность зерновых и зернобобовых культур выше прошлогоднего показателя 5,8 ц/га и составляет 25 ц/га. Опасений, что региону не хватит зерна, нет. Предполагается, что после доработки валовый сбор составит 2,1 млн тонн. Это позволит закрыть внутренние потребности региона в зерне, потребности в семенах, фураже для общественного животноводства, личных подсобных хозяйств», — считает Евгений Лещенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проработать меры дополнительной поддержки аграриев. Также региональные власти вновь задумались над введением режима ЧС в сельском хозяйстве. Новосибирское правительство планировало обсудить обоснованность введения режима ЧС с депутатами Законодательного собрания и федеральным министерством сельского хозяйства.

Напомним, режим ЧС был введён в Новосибирской области 7 июня. Тогда из-за холода и переувлажнения почвы многие сельхозпредприятия не смогли вовремя приступить к посевной кампании. Спустя месяц режим ЧС был отменён.

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Сельхозпроизводителям региона уже направлено более 2,7 млрд рублей из областного и федерального бюджетов. Областным Минсельхозом направлена часть средств из 211 млн рублей из резервного фонда на приобретение ГСМ.

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