В Новосибирской области отменён режим ЧС, договорённости с центром остались

Новосибирск, , 12:28 — REGNUM В Новосибирской области отменён режим чрезвычайной ситуации, который был введён два месяца назад из-за плохой погоды, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. Соответствующее постановление врио губернатора области Андрей Травников подписал 7 августа.

«В соответствии с постановлением, отменяется режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — уточнили в пресс-службе областной администрации.

По словам и.о. министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, отмена режима ЧС не повлияет на ранее достигнутые договоренности с федеральным центром о не применении штрафных санкций.

Напомним, режим ЧС был введён на территории Новосибирской области 7 июня: из-за холода и переувлажнения почвы в период посевной кампании. 1 августа глава области Андрей Травников и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе. В ходе переговоров было решено, что одной из возможных компенсационных мер поддержки может стать освобождение региона от штрафных санкций за недостижение отдельных целевых показателей в растениеводстве.

Кроме того, область получит субсидию из федерального бюджета в размере 165 млн рублей на приобретение топлива аграриям, ещё 46,5 млн рублей будет выделено из регионального бюджета. А на заготовку кормов, уход за посевами, подъём паров и другие работы из областного и федерального бюджетов аграриям выделят ещё 3,9 млрд рублей.

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