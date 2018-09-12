В Якутии отсутствуют каналы коммуникации между бизнесом и властью

Якутск, , 08:05 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в ходе делового завтрака на IV Восточном экономическом форуме заявил о необходимости создания эффективных законов для борьбы с нелегальным бизнесом. Несовершенную систему проверок предпринимательства и отсутствие каналов для взаимодействия с органами власти он назвал главными барьерами для бизнеса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пока бизнес-сообщество оценивает инвестиционный климат в регионе как ниже среднего, отметил Айсен Николаев. Он добавил, что муниципальные, республиканские власти, ведомства не могут в равной степени быть осведомлены о проблемах бизнеса, поэтому решения должны принимать бизнесмены.

«Основная проблема — отсутствие каналов коммуникации между бизнесом и властью, — цитирует главу Якутии телеканал «Якутия24». — Формально был создан совет по предпринимательству, но на уровне республики он работал плохо. Сегодня мы меняем принципы действия совета по той модели, которая была в Якутске, когда я был главой города. В составе того совета 80% членов совета были бизнесменами. Ни одно решение по бизнесу не может быть вынесено без одобрения координационного совета».

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Что касается незаконного предпринимательства, то здесь, по мнению главы Якутии, нужно пересматривать законы в этой сфере так, чтобы нелегальное предпринимательство в России прекратило существование. А пока бороться с теневой торговлей трудно.

«Почему предприниматели возражают против проверок? Потому что они видят, что в соседнем доме живет человек, который вообще не платит налоги, работает без кассовых аппаратов, извлекает прибыль, и к нему не приходят с частыми проверками. Факт наличия такой, на их взгляд, дискриминации вызывает отторжение сообщества от власти. Мы прекрасно научились проверять легальный бизнес, но с нелегальным бизнесом в нашей стране просто нет никаких реальных механизмов борьбы. Все делается в ручном режиме», — пояснил Айсен Николаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии констатируют расцвет теневого сектора в предпринимательской сфере. Причиной этого журналист и политолог республики Виталий Обедин называет отношение к бизнесу чиновников и продолжающиеся избыточные проверки со стороны надзорных органов

«Бизнес у нас до сих это не право, это привилегия, которую ты получаешь с важного кивка чиновников: ладно, мол, трудись. Пока. Именно поэтому в последние годы — натуральный расцвет теневого сектора», — высказал мнение эксперт.