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Цены на нефть снова растут

Экономика

Тренд определяет снижение экспорта из Ирана

Цены на нефть снова растут
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 11 сентября 2018, 17:34 — REGNUM  Мировые цены на нефть продолжили рост — тренд определяет снижение экспорта энергоносителей из Ирана, 11 сентября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла на 30 центов до $77,87 за баррель. Нефть WTI выросла на 22 цента до $67,74.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 10 сентября нефть Brent выросла, нефть WTI упала в цене — трейдеров «запутали» отчеты Bloomberg и Genscape, содержащие прямо противоположные данные о запасах сырой нефти в США.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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