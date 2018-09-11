Якутия договорилась с Камчаткой о поставках рыбы и туристическом обмене

Якутск, , 05:45 — REGNUM Камчатский край и Якутия намерены обмениваться опытом в инвестиционной, культурной и туристической сферах. Документ, в котором прописаны направления сотрудничества между регионами, был подписан на IV Восточном экономическом форуме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Камчатского края.

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Дополнение к соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2018−2022 годы, заключённому между регионами, также предполагает организацию поставок рыбы и морепродуктов с Камчатки в Якутию.

Кроме того, регионы намерены сотрудничать в направлении развития перевозок по Северному морскому пути и использованию его транзитного потенциала для стран Европы и АТР.

«Кроме того, наши субъекты должны рассмотреть варианты установления сообщения воздушным и морским транспортом. Ещё один пункт подписанного документа предполагает возможную реализацию совместных проектов в сферах рыбохозяйственного комплекса и оленеводства», — подчеркнул губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Глава Якутии Айсен Николаев, в свою очередь, выразил надежду на то, что население Камчатки начнёт посещать достопримечательности Якутии — национальный парк Ленские столбы, царство вечной мерзлоты и музей мамонта.

«Уникальная природа Камчатки славится не только на всю Россию, но и далеко за её пределами. Жители Якутии достаточно часто выбирают именно ваш полуостров для своих путешествий», — также отметил Николаев.

В части обмена регионами опытом в сфере инвестиционной деятельности речь идёт о реализации проектов с использованием механизмов государственно-частного партнёрства, улучшении инвестиционного климата, организации взаимодействия министерств региона с российскими и иностранными институтами развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября во Владивостоке начался IV Восточный экономический форум. Мероприятие продлится три дня, ожидается, что в нём примут участие более 6 тыс. гостей.