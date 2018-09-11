ВЭФ-2018: Индию интересуют золото, алмазы и леса Дальнего Востока

Владивосток, , 07:26 — REGNUM Россия и Индия на IV Восточном экономическом форуме решили активизировать двухстороннее экономическое сотрудничество. Страны будут прорабатывать вопросы реализации новых инвестиционных проектов в отраслях золотодобычи, добычи и огранки алмазов, а также в направлении поставок чистой питьевой воды и сфере лесной промышленности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

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Перспективы сотрудничества между странами обсуждались на рабочей встрече полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева с министром промышленности и торговли Республики Индия Сурешем Прабху. Представитель Индии предложил рассмотреть возможность создания российско-индийской рабочей группы для активизации работы на Дальнем Востоке и проведения в ближайшей перспективе встречи Юрия Трутнева с представителями индийского бизнеса.

На встрече также было отмечено, что индийские компании уже успешно работают в ДФО. Например, компания «Кей Джи Кей» (KGK) год назад открыла во Владивостоке первую фабрику по огранке алмазов, объём инвестиций в реализацию этого проекта, как предполагается, составит 2,8 млрд рублей. На эти деньги в том числе будет приобретаться алмазное сырьё, которого, как предполагается, понадобиться 36 000 карат в год. Индийская компания намерена создавать рабочие места и обучать во Владивостоке по специальности «огранщик алмазов в бриллианты».

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На Камчатке индийская компания «Тата Пауэр» (Tata Power) выразила желание стать резидентом региональной ТОР, открыла предприятие — ООО «ФАР ИСТЕРН НЭЙЧЕРЛ РЕСОРСИС» (ООО «ФИНР) и выиграла аукцион на право осваивать Крутогоровское каменноугольное месторождение, в его разработку инвестор готов вложить порядка 600 млн долларов.

В Минвостокразвития РФ также напомнили, что за 2017 год объём внешней торговли Дальнего Востока с Индией составил 766,3 млн долларов США, за шестьмесяцев 2018 года — 440,5 млн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 13 сентября во Владивостоке проходит IV Восточный экономический форум. Предполагается, что в нём примут участие более 6 тыс. человек из 60 стран, в числе которых Япония, Китай, Республика Корея, Индия, Монголия, США, Швейцария, Великобритания, Франция.