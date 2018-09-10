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Трамп напомнил Обаме о «волшебной палочке»

Экономика

«Мы готовы на большее! Мы только начали»

Трамп напомнил Обаме о «волшебной палочке»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Эстафета

Вашингтон, 10 сентября 2018, 20:31 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп напомнил своему предшественнику Бараку Обаме о «волшебной палочке», которую экс-президент предлагал использовать для решения проблем американской экономики — 10 сентября соответствующий пост был опубликован в «Твиттере» Трампа.

«Президенту Трампу понадобится волшебная палочка, чтобы получить рост 4% ВВП, заявил президент Обама. Наверное, у меня есть волшебная палочка, (мы имеем) 4,2%, и мы готовы на большее! Мы только начали», — заявил Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 сентября Трамп уже заявил в «Твиттере», что экономика США на данный момент является «лучшей в истории», и из-за этого «демократы вертятся и лгут, как обезумевшие».

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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