Москва, , 12:29 — REGNUM Сейчас на рынке нефти складывается неоднозначная ситуация. Вторая половина прошлой недели показала тенденцию к снижению нефтяных котировок, несмотря на сокращение запасов сырой нефти в США на 4,3 млн баррелей. 7 сентября на закрытии рынка нефть марки WTI торговалась у отметки $68 долларов за баррель, нефть марки Brent $77 долларов. Спред (разница в цене) между двумя марками составляет уже более $9, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын.

«На снижение цен повлияли данные о запасах бензина в США по итогам недели которые выросли на 1,85 млн баррелей и данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома, США) где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, которые выросли за неделю на 549 тыс. баррелей», — отметил эксперт.

Стоит отметить, что на снижение нефтяных котировок может оказывать давление торговая война между США и Китаем. США планирует ввести пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд, что может вызвать спад производства в Китае, а вследствие чего и снижение спроса на энергоносители, в том числе и на нефть. Тогда движение цены к отметке 6$0 долларов за баррель WTI и $70 за баррель Brent неизбежно.

«Но остаётся опасение дефицита сырой нефти на мировом рынке из-за санкций к Ирану. Сезон ураганов у побережья США, ожидание зимнего периода, сокращение запасов сырой нефти в США. Всё это влияет на дальнейший рост нефтяных котировок: нефть марки WTI может вырасти к отметке $75 за баррель, а нефть марки Brent — к отметке $85 за баррель», — считает Лисицын.

Читайте также: На рынке нефти усиливаются страхи