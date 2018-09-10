На рынке нефти усиливаются страхи

Москва, , 09:17 — REGNUM Котировки Brent 7 сентября немного подросли, но вернуться выше уровня $77 так и не смогли. Отскок был спровоцирован скорее техническими факторами, тогда как в целом значимых поводов для покупок актива, который до этого падал три дня подряд, не нашлось. По итогам недели цены оказались на отрицательной территории после двух недель роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Помимо психологического влияния близости уровня $80, Brent ощущает на себе распространение страхов по поводу торгового противостояния между США и Китаем. Вашингтон готовится обложить пошлинами китайский экспорт практически в полном объеме, что в начале новой недели не лучшим образом отразится на рисковых активах в целом и может усилить давление на котировки черного золота, которые будут отыгрывать угрозу ослабления спрос со стороны Поднебесной», — пояснил эксперт.

Аналогичным образом на сырьевой сегмент сейчас влияет ситуация на развивающихся площадках, которая требует более агрессивных мер со стороны властей. Дальнейшие признаки обострения девальвации валют в этом сегменте будет усиливать беспокойство трейдеров по поводу перспектив мирового спроса в целом. Тем временем укрепление позиций доллара служит дополнительным фактором, сдерживающим покупателей на рынке энергоносителей.

«В противовес геополитическим страхам выступает лишь «иранский фактор», а также некоторые признаки снижения активности сланцевых компаний США. Так, согласно данным Baker Hughes, на прошлой неделе число буровых сократилось на две единицы — до 860 штук. В краткосрочной перспективе Brent может получить поддержку из Ливии, где возобновились столкновения между конфликтующими вооруженными группировками в Триполи и могут привести к перебоям в поставках нефти», — считает Мащенко.

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