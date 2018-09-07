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Счет на миллиарды: Балтийскому заводу требуется серьезная реконструкция

Техника

По словам генерального директора, предприятие давно пора модернизировать. Особенно под задачи, которых ставит перед заводом государство

Санкт-Петербург, 7 сентября 2018, 16:23 — REGNUM  Балтийский завод в Петербурге нуждается в модернизации производства. Об этом гендиректор завода Алексей Кадилов сообщил в интервью ТАСС. Предприятие является одним из главных исполнителей заказов для развития судоходства в российской Арктике. Масштабные задачи требуют технического перевооружения.

«Заводу [в этом году] 162 года, а достаточно серьезных денег в его модернизацию с 1940-х годов не вкладывалось. Технологическое переоснащение в зависимости от задач, требует от 6 до 16 млрд рублей. Если сможем привлечь 16 млрд, то добьемся создания в Петербурге современного производства по строительству технически сложных кораблей и судов, не уступающего мировым лидерам по производительности», — сообщил Алексей Кадилов.

Напомним, АО «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) выполняет контракт с ФГУП «Росатомфлот» на строительство трех атомных ледоколов проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». В перспективе заказчик может увеличить количество ледоколов данной серии с трех до пяти.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Балтийский завод был одним из предприятий-претендентов на получение заказа на строительство мощнейшего атомного ледокола «Лидер» проекта 10 510. Однако, по словам представителей Министерстве промышленности и торговли РФ, проект будет реализован на судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем Востоке.

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