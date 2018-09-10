Последствия урагана не помешали нефти расти

Москва, , 07:17 — REGNUM На торгах ICE в Лондоне к вечеру 7 сентября цена на нефть Brent выросла, отыграв падение 6 сентября. К вечеру баррель подорожал на 0,64% до $77,07. Синоптики оказались в целом правы: ураган «Гордон», приблизившись к штату Миссисипи, ослаб до уровня тропической депрессии и не нанес сильного ущерба США, в том числе американской нефтедобыче, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Тем не менее ожидание урагана, вероятно, повлияли негативно на количество активных нефтедобывающих платформ в США. Так, согласно вышедшему 7 сентября вечером еженедельному отчету Baker Hughes, за неделю этот показатель не изменился и составил 860 единиц.

Новости о том, что в пакистанской провинции Панджаб было обнаружено нефтяное месторождение, не повлияло на рынок. По всей видимости, оно не слишком велико, чтобы существенным образом изменить расстановку сил на нефтяном рынке. Таким образом, сегодня, 10 сентября, цена на нефть Brent переместится в коридор $77−78 за баррель.

Читайте также: Нефть поддержат ураганы и санкции