Нефть поддержат ураганы и санкции

Москва, , 15:22 — REGNUM В ходе торговой сессии 7 сентября нефть умеренно дешевела. Сегодня баррель Brent терял 0,15% и торговался на отметке $76,40. Нефть неуклонно снижается с 4 сентября, от максимумов на уровне 79,4% баррель упал уже на 3,8%. заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

«Во многом снижение нефти обусловлено давно назревавшей коррекций. Как это нередко происходит после заметного роста, в какой-то момент инвесторы начинают массово фиксировать прибыль, и бычий тренд сменяется медвежьим. Дополнительно падение могло подстегиваться еженедельными данными от минэнерго США, показавшими рост запасов сырой нефти в Кушинге. Есть и еще один фактор, говорящий против нефти, причем влияние его может ощущаться довольно долго. Речь идет о торговых войнах между США и КНР, которые могут спровоцировать замедление глобального экономического роста», — пояснила эксперт.

С другой стороны, есть и обстоятельства, говорящие в пользу нефти. Например, предстоящие санкции США против Ирана и сезон ураганов в Атлантическом океане, который нередко провоцирует сокращение добычи нефти в том регионе.

«С учетом всех факторов, нефть может продолжить падать либо развернуться в сторону роста примерно с одинаковой вероятностью. В ближайшее время в фокусе внимания инвесторов может быть еженедельный отчет Baker Hughes о количестве действующих буровых установок в США, который выйдет 7 сентября вечером. Возможный диапазон колебаний котировок нефти 10 сентября — $75,50−77,50», — считает Кулакова.

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