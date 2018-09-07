Прогресс есть, соглашения нет: МИД Канады отчитался о переговорах по НАФТА

Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд считает, что на переговорах по НАФТА в Вашингтоне достигнут «большой прогресс», однако итоговое соглашение пока не подписано, 7 сентября передает агентство Reuters.

«Безусловно, мы очень хорошо понимаем друг друга. Мы знаем, что нужно каждой стороне», — пояснила Фриланд по итогам очередного дня переговоров с торговым представителем США Робертом Лайтхизером.

Как сообщало ИА REGNUM, «заключительные» переговоры по НАФТА между Канадой и США должны завершиться в конце текущей недели. Мексика уже подписала соглашение с США и президент Дональд Трамп уже заявил, что готов к двустороннему соглашению с Мексикой в случае, если с Канадой не удастся договориться в ближайшее время.

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