Суббота, 8 Сентября 2018 года
00:20:01 МСК

Прогресс есть, соглашения нет: МИД Канады отчитался о переговорах по НАФТА

Экономика

«Мы очень хорошо понимаем друг друга. Мы знаем, что нужно каждой стороне»

Вашингтон, 7 сентября 2018, 23:50 — REGNUM  Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд считает, что на переговорах по НАФТА в Вашингтоне достигнут «большой прогресс», однако итоговое соглашение пока не подписано, 7 сентября передает агентство Reuters.

«Безусловно, мы очень хорошо понимаем друг друга. Мы знаем, что нужно каждой стороне», — пояснила Фриланд по итогам очередного дня переговоров с торговым представителем США Робертом Лайтхизером.

Как сообщало ИА REGNUM, «заключительные» переговоры по НАФТА между Канадой и США должны завершиться в конце текущей недели. Мексика уже подписала соглашение с США и президент Дональд Трамп уже заявил, что готов к двустороннему соглашению с Мексикой в случае, если с Канадой не удастся договориться в ближайшее время.

Читайте также: США и Канада продолжили «окончательные переговоры» по НАФТА

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
НАФТА
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить