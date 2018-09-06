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США и Канада продолжили «окончательные переговоры» по НАФТА

Экономика

«Дэдлайном» для переговоров назначен конец текущей недели

США и Канада продолжили «окончательные переговоры» по НАФТА
Кукрыниксы. Общими усилиями. 1968

Вашингтон, 6 сентября 2018, 22:46 — REGNUM  Представители США и Канады приступили ко второму дню заключительного раунда переговоров по изменению соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), 6 сентября передает агентство Reuters.

В переговорах в Вашингтоне участвуют глава МИД Канады Христя Фриланд и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. «Дэдлайном» для переговоров назначен конец текущей недели.

Напомним, переговоры по изменению НАФТА между США, Мексикой и Канадой ведутся с августа 2017 года. В конце августа текущего года Мексика согласилась с условиями Соединенных Штатов, после чего президент США Дональд Трамп заявил, что готов к двустороннему соглашению с Мексикой вместо НАФТА.

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НАФТА
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