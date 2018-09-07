Центр имени М. В. Хруничева оценит активы Воронежского мехзавода

Воронеж, , 16:24 — REGNUM АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» объявил открытый запрос предложений в электронной форме на оказание услуг по независимой оценке рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося на балансе «Воронежский механический завод», филиала ГКНПЦ. Объявление размещено 6 сентября на сайте госзакупок.

Как указано в аукционной документации, оценка будет проводиться «для целей определения рыночной стоимости комплекса имущества».

Начальная (максимальная) цена лота составляет 2 млн 338 тыс. 750 рублей. В общей сложности в перечне недвижимого имущества 763 пункта, в их числе — база отдыха «Маяк», лагерь «Орленок», склады, торговые помещения, площади предприятия на ул. Ворошилова, а также более 11 тыс. наименований движимого имущества и материальных активов. Работы подрядчик должен выполнить в течение 20 дней после заключения контракта. Итоги торгов будут подведены 26 сентября.

Воронежский механический завод специализируется на производстве ракетных двигателей на жидком топливе для РН «Союз», «Союз-2», «Протон-М», а также транспортно-грузовых кораблей «Прогресс-МС» и транспортно-пилотируемых кораблей серии «Союз-МС». Осваивает производство узлов и агрегатов для ракет-носителей «Ангара» и «Русь». Также занимается выпуском импортозамещающего нефтегазового оборудования.

Отметим, что ранее власти региона заявляли о планах по возможному переносу производств Воронежского мехзавода, а также Конструкторского бюро химавтоматики на территорию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр», проект постановления правительства РФ о создании которой в настоящее время проходит общественную экспертизу. В 2018 году было объявлено о планах слияния производств ВМЗ и КБХА.

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