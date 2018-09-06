Воронеж: Проект постановления создания ОЭЗ проходит общественную экспертизу

Воронеж, , 18:06 — REGNUM Проект постановления о создании ОЭЗ «Центр» в Воронежской области проходит общественную экспертизу, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области 6 сентября.

Проект о создании ОЭЗ «Центр» на территории Воронежской области был подготовлен Минэкономразвития РФ по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных актов и проходит общественную экспертизу.

Предпосылками для создания особой экономической зоны «Центр» на территории Воронежской области являются конкурентные экономико-географические преимущества для реализации инвестиционных проектов в сфере промышленного производства: благоприятный климат, выгодное географическое положение в центре европейской части России — в окружении промышленно развитых регионов, в узле транспортных коммуникаций, связывающих область с другими индустриальными районами России.

По прогнозу, к 2028 году объем выручки потенциальных резидентов ОЭЗ в Воронежской области должен составить 79,5 млрд рублей, совокупный дополнительный объем налоговых и таможенных отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ — 12,2 млрд рублей.

Управляющей компанией ОЭЗ ППТ «Центр» станет АО «Воронежская индустриальная корпорация» — в настоящее время управляющая компания индустриального парка «Масловский».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа глава региона Александр Гусев представил проект ОЭЗ президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства, несмотря на то, что в целом работа по созданию особых экономических зон в регионах приостановлена, проект Воронежской области поддержал. Первых резидентов в новой ОЭЗ ждут уже в 2019 году.