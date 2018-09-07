Рост нефти возможен только после пробоя $78,44

Москва, , 12:29 — REGNUM Цены на черное золото 7 сентября снижаются на фоне статистики от минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, которая вышла 6 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Согласно данным, запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 4,3 млн баррелей, до 401,5 млн баррелей — минимума с февраля. Кроме того, по оценкам Минэнерго Добыча нефти в США не изменилась, составив около 11 млн баррелей в сутки. Импорт нефти увеличился на 229 тыс. б/с, до 7,7 млн б/с, при этом закупки нефти в Саудовской Аравии поднялись на 182 тыс. б/с.

«Статистика в целом оказалась неплохой и смогла поддержать нефтяные котировки. Brent во второй половине дня почти полностью компенсировала дневное падение. Технически котировки находятся в нисходящем тренде. Однако если будет пробит уровень $78,44 на следующей неделе, то, возможно, ситуация изменится», — полагает эксперт.

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