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Китай официально закрепит ряд контрактов с Россией

Экономика

Си встретится с Путиным на ВЭФ

Пекин, 7 сентября 2018, 05:11 — REGNUM  Ряд документов собирается подписать китайская делегация с российской стороной во время визита на Восточный экономический форум, заявил журналистам министр иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.

Комментируя готовящийся визит главы государства Си Цзиньпина в Приморский край на ВЭФ, министр сказал, что сейчас в Китае готовятся документы для подписания с Россией:

«Среди них сотрудничество на Дальнем Востоке, обмены в сфере образования и прочие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Си встретится на ВЭФ с главой России Владимиром Путиным.

Читайте подробнее: Си Цзиньпин и Владимир Путин всё-таки встретятся на ВЭФ во Владивостоке

Читайте ранее в этом сюжете: Прямой рейс связал Москву с китайским Нанкином

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Российско-китайские отношения
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