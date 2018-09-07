Китай официально закрепит ряд контрактов с Россией

Пекин, , 05:11 — REGNUM Ряд документов собирается подписать китайская делегация с российской стороной во время визита на Восточный экономический форум, заявил журналистам министр иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.

Комментируя готовящийся визит главы государства Си Цзиньпина в Приморский край на ВЭФ, министр сказал, что сейчас в Китае готовятся документы для подписания с Россией:

«Среди них сотрудничество на Дальнем Востоке, обмены в сфере образования и прочие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Си встретится на ВЭФ с главой России Владимиром Путиным.

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