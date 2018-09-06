Китай предпримет «ответные меры» на пошлины США

Пекин, , 20:53 — REGNUM Министерство торговли Китая заверяет, что готово к «ответным мерам» в случае введения новых ввозных пошлин на китайские товары со стороны США, 6 сентября передает агентство Reuters.

«Если США, несмотря на противодействие, примут какие-либо новые тарифы, Китай будет вынужден развернуть необходимые ответные меры», — заявил на пресс-конференции официальный представитель минторга КНР Гао Фэн.

Напомним, в настоящий момент в США рассматривается предложение президента Дональда Трампа о введении пошлин на $200 млрд китайских товаров. Китай и США уже ввели «взаимные» пошлины в размере $50 млрд.

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