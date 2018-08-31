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Трамп намерен ввести новые пошлины на товары из Китая — СМИ

Политика

Ранее власти США ввели в отношении КНР «пакет торговых ограничений»

Вашингтон, 31 августа 2018, 08:10 — REGNUM  Власти США в ближайшее время планируют ввести дополнительные пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд. К такому решению склоняется глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Источники агентства не исключают, что решение по данному вопросу Трамп может принять после 6 сентября, так как в этот день истекает срок подачи комментариев о пошлинах от общественности и представителей бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США ввели в отношении КНР «пакет торговых ограничений». Официальный Пекин также принял по отношению к торговому импорту из США зеркальные меры.

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Торговая война между Китаем и США
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