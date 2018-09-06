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Нефти не удалось удержать позиции на уровне $78

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 6 сентября

Москва, 6 сентября 2018, 07:19 — REGNUM  На торгах ICE 5 сентября «медведи» нефтяного рынка наконец-то дождались падения цены на нефть марки Brent. К вечеру цена барреля упала на 0,55%, до $77,17. Ни в среду, ни ранее во вторник цене нефти не удалось удержать позиции на уровне $78 за баррель. И хорошо: «быкам» чтобы пойти на новый штурм уровня в $78 за баррель, нужно немного остыть, успокоиться, а потом с новыми силами покупать подешевевшие фьючерсы, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в государственной корпорации Saudi Aramco сообщило, что для Саудовской Аравии вполне комфортен ценовой коридор по нефти в $70−80 за баррель, соответственно, она намерена таким образом корректировать добычу нефти, чтобы удержать цены именно в этом коридоре. Скорее всего, партнеры по ОПЕК и «ОПЕК+» поддержат саудитов, однако еще в начале текущего года западные СМИ заявляли, что для Саудовской Аравии оптимален совсем другой ценовой коридор: в $60−70 за баррель. Но на самом деле цена нефти оказалась сильно выше.

Сегодня, 6 сентября, вечером минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти: публикация была перенесена на четверг вместо традиционной публикации в среду, сдвинулось и время опубликования данных. После выхода данных нефть Brent, скорее всего, переместится в новый ценовой коридор $77−78,50 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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