Цены на нефть корректируются

Москва, , 15:26 — REGNUM Цены на нефть незначительно скорректировались, так как тропический шторм, поразивший побережье США в заливе, ослабел и оказал более низкое влияние на производство, чем ожидалось первоначально. Прогноз цен на нефть по-прежнему остается бычьим, в значительной степени из-за санкций США, направленных против нефтяного сектора Ирана с ноября текущего года, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«С другой стороны, существуют риски спроса на нефть, если потрясения на развивающихся рынках начинают наносить удары по экономическому росту. Проблема будет продолжаться, если кризис на развивающихся рынках превратится во что-то более тревожное, — это не просто рост спроса на нефть, а общий спрос. Развивающиеся рынки являются ключевой движущей силой глобального роста спроса на нефть, но некоторые из них, особенно Турция и Аргентина, а также Индонезия и Южная Африка, ощутили, что их валюты и фондовые рынки оказываются под давлением в последние месяцы на фоне инфляции, сильного доллара США и эскалации глобальных торговых споров», — пояснил эксперт.

Достижение баланса между максимизацией доходов и поддержанием цены на нефть, чтобы не сдерживать спрос, крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия управляет собственным предложением с целью держать цены на нефть в диапазоне от 70 до 80 долларов за баррель. Также Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо заявил 5 ентября, что мировое потребление нефти достигнет 100 миллионов баррелей в день в этом году, намного раньше, чем прогнозировалось ранее. Поэтому странам ОПЕК придется стабилизировать цены на нефть.

«Исходя из этого в краткосрочной перспективе цены на нефть могут продолжить коррекцию до уровня $76 за баррель для марки Brent. А для сланцевой нефти марки WTI цены могут опуститься до $68 за баррель», — считает Гасанов.

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