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Несмотря на санкции: США закупят у России новую партию ракетных двигателей

Экономика

Срок исполнения – до 2021 года

Москва, 4 сентября 2018, 13:37 — REGNUM  Соединенные Штаты и Россия заключили новый контракт на поставку ракетных двигателей, сообщает 4 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на двоих топ-менеджеров предприятий космической промышленности.

Так, российская компания «Энергомаш» подписала с американской Orbital контракт на поставку четырех жидкостных ракетных двигателей РД-181. Срок исполнения — до 2021 года.

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По словам главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, несмотря на политические разногласия, Россия не намерена разрывать «взаимовыгодное сотрудничество» с США.

Напомним, в конце июля стало известно, что Россия поставит в Соединенные Штаты ещё шесть ракетных двигателей РД-180, которые используется в первой ступени американских ракет Atlas. Также отметим, что промышленность США пока не производит аналогов российских ракетных двигателей.

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Российско-американские отношения
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