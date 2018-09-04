Несмотря на санкции: США закупят у России новую партию ракетных двигателей

Москва, , 13:37 — REGNUM Соединенные Штаты и Россия заключили новый контракт на поставку ракетных двигателей, сообщает 4 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на двоих топ-менеджеров предприятий космической промышленности.

Так, российская компания «Энергомаш» подписала с американской Orbital контракт на поставку четырех жидкостных ракетных двигателей РД-181. Срок исполнения — до 2021 года.

Читайте также: «Выстрел в ногу»: МИД РФ об отказе от поставок ракетных двигателей в США

По словам главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, несмотря на политические разногласия, Россия не намерена разрывать «взаимовыгодное сотрудничество» с США.

Напомним, в конце июля стало известно, что Россия поставит в Соединенные Штаты ещё шесть ракетных двигателей РД-180, которые используется в первой ступени американских ракет Atlas. Также отметим, что промышленность США пока не производит аналогов российских ракетных двигателей.

Читайте также: Россия поставит в США ещё одну партию ракетных двигателей РД-180