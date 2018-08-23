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«Выстрел в ногу»: МИД РФ об отказе поставок ракетных двигателей в США

Экономика

Американская промышленность пока не производит аналогов российских ракетных двигателей

«Выстрел в ногу»: МИД РФ об отказе поставок ракетных двигателей в США
Иллюстрация: NASA
Ракетный двигатель РД-180

Москва, 23 августа 2018, 13:07 — REGNUM  Россия не будет действовать в ущерб своим интересам и продолжит поставки ракетных двигателей для космической программы США, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Это было бы равносильно выстрелу в ногу», — заявил РИА Новости Рябков.

Напомним, в конце июля стало известно, что Россия поставит в Соединенные Штаты ещё шесть ракетных двигателей РД-180, которые используется в первой ступени американских ракет Atlas. Отметим, что промышленность США пока не производит аналогов российских ракетных двигателей.

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