Порты: Афганистан тоже хочет в «Шёлковый путь»

Анна Мейзер, , 11:19 — REGNUM

Россия намерена вдвое увеличить экспорт угля в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот вопрос стал одним из центральных в ходе заседания президентской комиссии по ТЭК, которое состоялось 27 августа в Кемерове. Эксперты не исключают возможность углубления сотрудничества с Китаем в рамках проекта «Новый шёлковый путь», пишет Sputnik Латвия.

«Что касается восточного направления, здесь мы пока имеем долю 9,3% и видим возможность удвоения экспортных поставок к 2025 году, увеличить долю России почти до 20%», — заявил в ходе заседания глава Минэнерго Александр Новак.

Согласно прогнозам, в 2018 году Россия должна экспортировать свыше 200 миллионов тонн угля — по 100 миллионов тонн в западном и восточном направлениях. Но поскольку перспективы роста экспорта угля в западном направлении выглядят весьма ограниченными — ввиду планов ЕС по сокращению потребления этого вида топлива и прогнозируемой конкуренции со стороны США и Колумбии, наращивать поставки планируется именно в восточном направлении, отметил Новак.

По его словам, к 2025 году в российских шахтах может быть добыто до 560 миллионов тонн угля, а к 2030 — до 590. На текущий год добыча прогнозируется на уровне 420 миллионов тонн.

Тем временем транзит российского угля по-прежнему является одним из основных направлений деятельности крупнейшего в Латвии Рижского порта, порядка 40% грузооборота которого составляет именно уголь. И в ближайшие 5 лет эта ситуация не изменится, уверен председатель правления порта Андрис Америкс. Ранее Америкс заявил, что в этом году грузооборот Рижского порта может уменьшиться еще на 4 миллиона тонн грузов, или на 12%.

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Напомним, что Россия начала строить на западном берегу Кольского залива комплекс перегрузки угля «Лавна». Проект включает в себя строительство железнодорожной ветки в устье реки Лавна, угольного терминала на берегу залива, а также причалов для загрузки морских балкеров дедвейтом до 150 тысяч тонн.

Также развитие портовой инфраструктуры в Мурманске, по оценкам экспертов, позволит увеличить объемы экспорта угля и перевести грузопотоки из портов Прибалтики, повысив тем самым транзит угля из Казахстана, возможности которого ограничены дефицитом специализированных мощностей.

Литовским пассажирам создадут неудобства ради экономии денег

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы предложило Литовским железным дорогам (Lietuvos geležinkeliai) сократить перевозки пассажиров и перевести часть маршрутов на автобусные рейсы, сообщает Baltic Course.

Министерство призывает ввести комбинированные перевозки. Часть маршрутов — от Вильнюса до Игналины и Варены и от Каунаса до Казлу-Руды — будет осуществляться железнодорожным транспортом, а по оставшимся направлениям — до Висагинаса, Марцинконяя и Кибартая — пассажиров будут перевозить на рейсовых автобусах.

Подобные меры помогут сократить размер компенсации, которую государство выплачивает Lietuvos geležinkeliai, на 1,3 млн евро в 2018 году.

По данным литовского министерства, заполненность поездов сейчас едва достигает 35%, что является крайне низким показателем для рентабельности «Литовских железных дорог». Сокращая перевозки железнодорожным транспортом, литовское правительство пытается если не покрыть, то хотя бы сократить убытки «Литовских железных дорог», которые уже в этом году могут достигнуть 34 млн евро.

Кроме прочего, напомним также, что в 2017 году Еврокомиссия обязала Lietuvos geležinkeliai восстановить железную дорогу в Латвию, которая, по предварительным подсчетам, обойдется литовскому бюджету в 20 млн евро, и выплатить штраф в 28 млн евро за недобросовестную конкуренцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2008 году Литва под предлогом ремонта демонтировала участок железной дороги между литовским городом Мажейкяй и латвийским Реньге. Однако сам ремонт не был завершен даже 10 лет спустя. В итоге 20 километров разобранных путей сильно ударили по транзитной мощи Латвии, а Клайпедскому порту, напротив, помогли увеличить грузооборот, так как именно здесь проходил кратчайший путь от Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода в порты Латвии и Эстонии.

Закрытие этого железнодорожного участка фактически лишило польскую нефтяную компанию Orlen Lietuva альтернативы поставок, а «Литовским железным дорогам» позволило стать монополистами и устанавливать высокие тарифы на услуги нефтетранзита.

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Россия и Эстония: поможет ли «Новый шёлковый путь» сближению?

В рамках развития проекта «Новый шёлковый путь» эстонский порт Палдиски совместно с китайской компанией Changchun International Land Port development разработал новый быстрый маршрут доставки товаров из Китая в Скандинавию через Эстонию, однако российская сторона его пока не утвердила, сообщает Sputnik Эстония.

В рамках проекта двумя сторонами был согласован и утвержден маршрут движения контейнерных поездов: Чанчунь — Забайкальск — Печоры — Палдиски. По заявлениям министерства экономики Эстонии, госкорпорация «Китайские железные дороги» еще 27 июля направила РЖД на согласование телеграмму о прохождении транзитом двух контейнерных поездов из Китая в Эстонию. «К сожалению, ответа со стороны РЖД пока не последовало», — отметил вице-канцлер министерства экономики Эстонии Ахти Кунингас.

Ректор Института экономики и управления ECOMEN, доктор экономических наук Ханон Барабанер полагает, что Эстонии необходимо тесно сотрудничать с Россией в рамках проекта «Нового шёлкового пути»: «На мой взгляд, сегодня отношения между Россией и Эстонией ненормальные, и я считаю, во многом это зависит от политики Эстонии. Она часто недружественна в отношении России. Мне представляется, что создание таких межгосударственных проектов, как «Новый шёлковый путь», могут способствовать и улучшению отношений», — отмечает Барабанер.

Однако, как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что Прибалтика крайне заинтересована в реализации торговли с Китаем в рамках новых инфраструктурных и логистических проектов, сейчас китайские инвестиционные потоки идут в соседние Беларусь, Россию и Польшу, настойчиво обходя страны Прибалтики стороной.

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Афганистан отправит свои товары в Европу благодаря Каспию

Афганистан не имеет выхода к морю, но это не помешает местным чиновникам и бизнесменам связать страну с европейскими рынками, пишет Caspian News. Благодаря развитию инфраструктуры в соседнем Каспийском регионе трейдеры из Кабула и Кандагара смогут продавать свою продукцию клиентам, находящимся фактически в любой точке Европы, вплоть до Португалии. Ожидается, что первый груз из Афганистана прибудет в Европу в течение ближайших шести недель, пройдя через страны Каспийского региона, включая Туркменистан и Азербайджан.

В этот понедельник, 3 сентября, министерство иностранных дел Афганистана объявило о том, что две тестовые отправки грузов покинут сухие порты Акина и Тургунди, расположенные вдоль международного транспортного и торгового Лазуритового коридора, как только план действий будет согласован с транзитными странами.

Глава департамента экономического сотрудничества при министерстве иностранных дел Хасан Сурош отметил, что переговоры с заинтересованными в проекте странами будут завершены в течение следующих двух недель. Также в ходе переговоров планируется заключить два дополнительных соглашения — об упрощении визового режима и о сотрудничестве в сфере железнодорожного сообщения.

По новому торговому маршруту свой путь в Европу из Афганистана проложат редкие специи, такие как шафран, лекарственные растения, а также ковры местного производства. 80% товаров, проходящих по Лазуритовому коридору, будет предназначено для Европы. Расстояние в примерно 3280 км между афганским портом Акина и турецким проливом Босфор грузы должны преодолеть за 7−9 дней, а 3050 км между Тургунди и Босфором — за 6−7 дней.

Маршрут пролегает от Афганистана на запад и проходит по территории соседней Туркмении, прежде чем попасть в Каспийское море, по которому грузы далее переправляются в Баку, а уже оттуда — в Грузию. В Грузии маршрут разветвляется на две части: первая часть маршрута завершается в Чёрном море, а вторая проходит через всю территорию Турции до самого Стамбула. Некоторые эксперты полагают, что этот маршрут более рентабелен, чем отправка афганских грузов через соседние Иран и Индию.

Стоимость создания и запуска подобного коридора оценивается примерно в 2 млрд долларов. При этом часть программы предусматривала координацию таможенной деятельности с тем, чтобы трейдеры смогли в упрощенном порядке получать бизнес-визы, создание зон свободной торговли во всех пяти странах, через которые проходит маршрут, а также уменьшение общих транзакционных издержек.

Предполагается, что помимо своего основного маршрута Лазуритовый коридор будет также синхронизирован с другими важными региональными торговыми путями, соединяющими Азию и Европу, включая транспортный коридор «Север — Юг», простирающийся от Индии до Финляндии.

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