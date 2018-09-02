В Афганистане начались работы по реконструкции дороги через перевал Саланг

Кабул, , 14:10 — REGNUM Правительство Афганистана собирается восстановить 30 километров трассы к северу и 10 километров к югу от тоннеля Саланг. Работы уже начались на протяжении первых десяти километров северного участка трассы.

По сообщению афганского информационного агентства «Толо Ньюс», Министерство общественных работ Афганистана рассчитывает закончить восстановление как минимум тридцати километров стратегически важной дороги до начала зимы.

Впрочем, водители уверены, что уже спустя несколько месяцев после реконструкции трасса вновь будет разбита. Они связывают это с низким качеством материалов и уровнем технологий, используемых при строительстве.

Основным инженерным сооружением трассы Саланг является одноименный тоннель, сооруженный советскими метростроевцами и считавшийся самым высокогорным автодорожным тоннелем в мире на протяжении девяти лет со дня своего открытия в 1964 году.

Вопрос о реконструкции трассы был поднят в связи с планами Министерства общественных работ построить новый тоннель через перевал Саланг при помощи австралийских специалистов. Как сообщили чиновники министерства в июне, проект нового тоннеля, а также геологические и технические работы будут закончены до начала 2020 года. Предполагается, что новый тоннель через перевал будет проложен параллельно уже существующему.

Стоимость реконструкции тридцатикилометрового участка трассы Саланг оценивается в 250 млн афгани или 3,4 млн долларов США, сообщает Толо Ньюс.