Грузы ушли: Россия забрала уголь из портов Латвии

Рига, , 22:59 — REGNUM В первые месяцы года отрицательная динамика по перегрузке угля в Рижском и Вентспилсском портах продолжилась, и это похоже на новый тренд для Латвии. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщило «РЖД-Партнер». По данным министерства сообщений Латвии, перевалка угля в Вентспилсском порту в январе 2018 года сократилась на 74,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 156 тыс. тонн. В Рижском порту за первый месяц года показатель снизился на 26,7% до 888,5 тыс. тонн. Сокращение перевалки и транспортировки угля в Латвии началось еще весной 2017 года. Тогда основной причиной падения считались ограничения отправок со стороны ОАО «РЖД». Как отмечает издание, «при всем желании грузоотправителей работать с портами Латвии политику России менять не планируется».

Тем не менее на сегодняшний момент есть ожидания по росту перевалки угля в Вентспилсском порту — в условиях образования льда на Финском и Рижском заливах незамерзающий порт в Вентспилсе имеет преимущество. На прошлой неделе Вентспилсский порт уже принял Panamax, который развернули с маршрута на порт Усть-Луга. Однако, как отмечают эксперты, это не повлияет на итоговые показатели по грузообороту за год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр сообщения Латвии Улдис Аугулис заявил, что падение грузооборота порта Риги связано с влиянием политики России. Несмотря на рост объемов перевалки в российских портах и снижение в портах Латвии, Литвы и Эстонии, российские контейнерные грузы продолжают приходить в прибалтийские терминалы. Эксперты оценивают эти объёмы в 200 тыс. TEU в год.

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Напомним, в период до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

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