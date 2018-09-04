Губернатор Камчатки Илюхин решил урезать многодетным семьям льготы на землю

Петропавловск-Камчатский, , 06:52 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Илюхин решил ограничить многодетные семьи в льготах на получение земельных участков. При этом на губернаторскую загородную резиденцию — санаторий «Сыпучка» — добавят миллионов из бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Медведев о Камчатке: В Петропавловске многое выглядит, скажем так, грустно

Владимир Илюхин выступил с инициативой ограничить возможности многодетных семей в получении льготных земельных участков под строительство жилья. Участки на Камчатке теперь предполагается выдавать только тем, кто стоит на учете как нуждающийся в жилье.

Как объяснил депутат Законодательного собрания Камчатского края Валерий Калашников, глава региона предложил внести изменения в региональный закон «О предоставлении земельных участков в собственность гражданам России, имеющим 3 и более детей, в Камчатском крае». Согласно предложению Илюхина, теперь земельный участок на полуострове смогут получить лишь те многодетные семьи, которые нуждаются в жилье. Между тем до настоящего времени такое право было предоставлено всем многодетным.

В пояснении к законопроекту говорится:

«Введение критерия нуждаемости как условия предоставления участков земли гражданам, имеющим трёх и более детей, позволит обеспечить получение земельных участков гражданами, остро нуждающимися в улучшении жилищных условий».

Между тем, по мнению депутата Калашникова, введение поправок к региональному закону значительно сократит количество семей, имеющих право на участки.

«Нетрудно представить, что у семьи с тремя и более детьми, живущей на съёмной квартире, денег на строительство дома просто не будет», — привело слова парламентария ИА Кам 24.

По мнению депутата, люди будут брать участки только для того, чтобы их продать.

«Если изменения в закон будут приняты, то обеспечение землей нуждающихся в жилье многодетных семей попросту потеряет смысл», — добавил депутат.

Читайте также: Камчатка теряет производство, а камчатцы — реальные доходы

Судя по всему, на Камчатке помощь многодетным семьям в строительстве жилья властями не предусмотрена. Но даже это — не самое интересное.

К 2017 году на Камчатке под программу бесплатного выделения дальневосточных гектаров были открыты 18% земельных угодий. В августе 2017 года к ним добавили 3,8 млн гектаров, в октябре того же года еще 6,3 млн гектаров.

Всего с начала реализации закона о дальневосточном гектаре правом получения гектара воспользовались, по данным на конец 2017 года, 1 318 человек, которым были выданы 1 690 гектаров. То есть миллионы гектаров на Камчатке свободны. При этом берут гектары преимущественно камчатцы. Население Камчатки, по данным на 1 января 2018 года, составляет 315 тыс. 557 человек. То есть даже если каждый житель Камчатки, включая грудных младенцев, возьмёт себе по гектару, а то и по три, всё равно свободными останутся миллионы участков земли.

Зачем губернатору Илюхину понадобилось ущемлять права многодетных семей, одному ему только и ведомо.

«Если нужно моё мнение, то губернатор Илюхин для Камчатки давно стал бедой. У него дом в Калининграде, он не связывает своё будущее, будущее своей семьи с Камчаткой. А люди на Камчатке живут всё хуже, а цены в магазинах всё выше, вон, сегодня специально смотрел — килограмм пшёнки уже 55 рублей стоит. Но губернатору Илюхину до всего этого нет дела. Нет ему дела ни до многодетных семей с их чаяниями, ни до наших нищих больниц, ни до КМНС, ни до чего другого», — прокомментировал депутат Законодательной думы Камчатки Михаил Пучковский.

Читайте также: Губернатору Камчатки и его команде денег давать нельзя?

Между тем на обеспечение своего комфорта власти Камчатки средств не жалеют. Например, на обустройство и без того роскошного губернаторского санатория «Сыпучка» решено направить из бюджета 4,5 млн рублей — на борьбу с оползнями.

Официальное название «Сыпучки» — «Краевое казенное учреждение «Сыпучка». Санаторий подведомствен аппарату губернатора и правительства Камчатского края. На сайте правительства в числе функций санатория указано: «Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан». Но эти «отдельные категории» — вовсе не многодетные семьи. Известно, что в санатории отдыхают члены камчатского правительства и VIP-персоны, заезжающие на полуостров по делам.

Читайте также: Правительство Камчатки закупает картины «личного» художника по 800 тысяч

Напомним, правительство Камчатки не так давно закупило картины для своего санатория за 800 тыс. рублей.

Между тем ещё до принятия предложенных Илюхиным поправок к закону чиновники Камчатки уже отказывают многодетным семьям в предоставлении земельных участков.

Так, в июне 2018 года прокуратура Петропавловска-Камчатского уличила городского чиновника в нарушении прав многодетной семьи на предоставление земельного участка. Семья с тремя детьми обратилась в мэрию за предоставлением участка. Однако чиновники отказали, сославшись на то, что семья живёт на Камчатке менее трех лет. Прокуратура назвала решение чиновников незаконным, поскольку в законодательстве в принципе отсутствует такой критерий, как длительность проживания.

Как видим, губернатор Владимир Илюхин вместо того, чтобы пресечь подобные выходки чиновников, решил «высечь» многодетные семьи, лишив большинство из них права на земельные участки. Что будет делать господин Илюхин с миллионами гектаров пустых земель, остается только гадать.

Читайте также: Губернатора Камчатки не отозвать?

Как сообщало ИА REGNUM, недовольство жителей Камчатки и властей нарастает с каждым днём. Между тем губернатор Владимир Илюхин вместо того, чтобы находить общий язык с народом, создавать условия для улучшения жизни людей, кажется, делает всё возможное, чтобы как можно сильнее разозлить население.

Когда под окнами правительства Камчатки не утихали митинги против повышения пенсионного возраста, ухудшения жизни людей, губернатор, депутаты и правительство прилагали титанические усилия для принятия поправок в региональный закон, согласно которым себе, любимым, «слуги народа» узаконили пенсии более 100 тысяч рублей в месяц. Обозленные и возмущенные камчатцы за это собрали Илюхину «пенсионное ведро», набросав в него мелочи, конфет, сигарет. Ведро отнесли к зданию правительства и попросили Илюхина уйти на пенсию.

Богатейшая за последние 110 лет путина вместо того, чтобы стать источником радости и пополнения если не скудных бюджетов жителей Камчатки, то хотя бы их ещё более скудных холодильников, стала причиной слёз, митингов и всеобщего раздора: тонны лосося гниют в полях и на берегах, их вываливают на дороги, в пыль, а губернатор палец о палец не ударил, чтобы обеспечить народ доступной рыбой. По данным депутата Михаила Пучковского, сегодня на рынках полуострова горбуши дешевле 150 рублей за кг не найти, а в магазинах она и того дороже. Жительница Камчатки на днях, проехав по магазинам краевой столицы, выложила в интернет видео, в котором назвала происходящее «преступлением властей». Женщина указала, что рыбаки отдают горбушу по 80—100 рублей за кг, что тоже очень дорого при такой путине. А в магазинах рыбу продают по 250—380 рублей. Женщина также обвинила рыбопромышленников в уничтожении сотен тонн рыбы, которую, по её словам, они вываливают гнить на дороги и в леса, чтобы огромное количество горбуши не уронило цены и не лишило их колоссальных прибылей.

Вместо того, чтобы заниматься решением важных для людей вопросов, губернатор Илюхин в очередной, четвертый уже раз, ужесточил закон «Об отзыве губернатора Камчатского края». Теперь процедура отзыва главы региона усложнена так, что сам отзыв уже практически невозможен.