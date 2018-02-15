Миллиард туда, миллиард — сюда: лишат ли нижегородский водоканал кредитов?

Нижний Новгород, , 14:35 — REGNUM Без многомиллиардных кредитов может остаться «Нижегородский водоканал», если власти города, являющиеся его учредителями, решат, что это нецелесообразно. Тогда в своих планах предприятие сможет рассчитывать лишь на собственную прибыль. Серия тендеров на открытие кредитных линий была проведена в начале февраля, по ним уже определены победители, но договоры пока не подписаны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Нижегородской области обратилось к главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову с просьбой разобраться в целесообразности крупных займов для предприятия. Известно, что глава города уже поручил проверить «нуждаемость» муниципальной компании в коммерческих кредитах.

ИА REGNUM разбиралось, о каких кредитах и на каких условиях идёт речь.

На сайте госзакупок указаны два запроса предложений на оказание услуг по предоставлению заемных средств (кредитной линии) на шесть лотов общим объёмом более 3,179 млрд рублей. Протоколы подведения итогов по ним обнародованы 2 и 9 февраля 2018 года, но договоры с победителями пока не подписаны.

Первый тендер был разбит на два лота — 300 и 200 млн рублей, запрашиваемый срок кредитования — не менее трёх лет. Эти суммы водоканалу потребовались для пополнения оборотных средств для финансирования производственных нужд, в том числе для расчётов с поставщиками и подрядчиками, персоналом предприятия, бюджетом и другими аналогичными целями. По первому лоту на 300 млн рублей не поступило заявок, а кредит на 200 млн рублей компании готов предоставить ПАО «Саровбизнесбанк», который и признали победителем.

По второму тендеру на запрос кредитов было заявлено сразу четыре лота: 800 млн рублей (на срок не менее семи лет), 760 млн рублей (срок — от пяти до шести лет), 731,5 млн рублей (на срок — до 30 сентября 2023 года) и чуть более 388,1 млн рублей (на срок — до 30 ноября 2020 года). Целью этих кредитов является финансирование мероприятий инвестиционной программы «Модернизация» — два первых лота; рефинансирование задолженности по существующему кредитному соглашению от 6 октября 2016 года, финансирование мероприятий инвестпрограммы — третий лот и рефинансирование задолженности по существующему кредитному соглашению от 12 января 2017 года. Среди победителей по второму тендеру — банк ВТБ, ПАО «Сбербанк», готовый выдать сразу два кредита на более чем 1,491 млрд рублей, и ПАО «Транскапиталбанк».

Примечательно, нуждающееся в деньгах муниципальное предприятие между тем провело тендер на услуги по изготовлению полиграфической продукции различной категории со своим логотипом на сумму 2 млн рублей. Итоги не подведены, обнародованы пока только протоколы вскрытия, но в тендере приняли участие восемь компаний. До этого в январе-феврале 2018 года прошла серия закупок у единственного поставщика на услуги по размещению рекламных и информационных материалов. Общая сумма — 6 млн рублей. Среди исполнителей — ООО Телекомпания «ВОЛГА».

Возвращаясь к теме кредитов, отметим, что программа модернизации, на которую планируется потратить часть заёмных средств, стартовала в 2014 году, но при её реализации не обошлась без проблем. С 6 по 30 марта выполнение программы, рассчитанной на период до 2023 года, проверило министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, региональная служба по тарифам Нижегородской области и мэрия Нижнего Новгорода. Среди прочего комиссия проанализировала договоры подряда на выполнение работ по инвестпрограмме, счета-фактуры на приобретение материалов и оборудования, а также справки о стоимости выполненных работ.

«Одной из приоритетных целей инвестиционной программы 2014—2023 гг. является улучшение уровня надёжности работы водопроводной системы и системы водоотведения города, а также улучшение качества питьевой воды. Строительство станции УФ-обеззараживания воды на Ново-Сормовской водопроводной станции создаст стопроцентный барьер против вирусного загрязнения питьевой воды, в т. ч. против вируса гепатита А», — говорится в инвестпрограмме предприятия, разменявшего в 2017 году 170 лет.

В списке работ также есть модернизация станции аэрации с установкой УФО сточных вод и модернизация Нижегородской станции аэрации, в т.ч. модернизация аэротенков с заменой системы подачи активного ила. По информации издания «Коммерсантъ», именно по этим пунктам комиссия и нашла нарушения в 2017 году — оборудование ультрафиолетовой очистки (УФО) не установлено, а аэротенки не реконструированы. Скандал с оборудованием возник в январе 2016 года. Фирма «Веград Инжиниринг», выступавшая подрядчиком, получили аванс свыше 607 млн рублей, а оборудование долго не поставляла. Есть мнение, что именно эта сделка послужила основанием для ухода с поста Александра Прохорчева, хотя официально руководитель водоканала ушел по собственному желанию. Гендиректором в конце октября 2017 года стал бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов, потерявший свой пост после назначения губернатором области Глеба Никитина, который решил отказаться от двуглавой модели управления в столице региона.

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Белов также известен тем, что был фигурантом уголовного дела по халатности, выразившейся во невнесении в реестр аварийного фонда дома № 32 на улице Героя Самочкина, который обрушился 15 апреля 2014 года. Пострадавших не было, так как за несколько часов из-за образовавшейся трещины в стене жильцов эвакуировали. Но тогда без крова остались 100 семей.

В сентябре 2017 года Белов был осуждён за халатность, а уже в конце октября его назначали на должность гендиректора ОАО «Нижегородский водоканал».

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