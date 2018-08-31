Рубль пока остается относительно слабым

Москва, , 15:38 — REGNUM У рубля на данный момент абсолютно не просматривается никаких перспектив для роста к основным мировым валютам. Даже при достаточно высоких ценах на нефть, возникших в результате геополитических факторов, рубль всё равно остается относительно слабым к доллару и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Алексей Игнатенко.

«Учитывая другие факторы, которые работают на понижение рубля, особенно санкционное противостояние, перспектив для укрепления рубля в ближайшее время нет. Последний месяц валютная пара USD/RUB резко выросла. Если в начале месяца торговались в районе 62 рублей за доллар, то сейчас торгуется в диапазоне 66−68 рублей за доллар», — отметил эксперт.

Если рассматривать в долгосрочной перспективе, то это не предел и доллар может подняться выше 70 рублей. Что касается более краткосрочной перспективы, то тут картина интересней. Ввиду того, что спроса на американскую валюту последние дни нет, то он будем находиться в обозначенном коридоре 66−68.

«Возможно краткосрочное укрепление рубля, но кардинально это ни на что не повлияет. И любое укрепление рубля — это лишь хороший момент для того чтобы подешевле купить доллары. 30 августа доллар весь день простоял на отметке 67,92, и на открытии торгов 31 августа рубль незначительно укрепился. В ближайшее время ожидается сохранение диапазона, в перспективе в пользу краткосрочного укрепления рубля, в идеале до 66 рублей», — полагает Игнатенко.

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