Москва, , 12:14 — REGNUM На данный момент (31 августа) внешний фон не сильно изменился по сравнению с началом недели. Глобально рубль по-прежнему будет под давлением. Более того, ситуация, скорее всего, будет ухудшаться. Хотя бы потому, что США отправили запрос на консультации в ВТО в связи с ответными пошлинами, которые ввела Россия. Запрос консультаций — это первый шаг судебной процедуры в ВТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

В свою очередь, слабый спрос на рубль подтверждается слабым спросом на ОФЗ. Минфин РФ 29 августа пытался разместиться на сумму 15 млрд рублей, однако даже эту сумму не удалось распродать. При этом на вторичном рынке аналогичная ситуация. Любой подъем индекса RGBI используется как повод для усиления продаж ОФЗ. На данный момент RGBI торгуется в районе 133,87 пунктов, уровни 2016 года.

«Технически доллар/рубль двигается в пологом восходящем тренде. Ближайшая поддержка 67, сопротивление 69,20. Сегодня, 31 августа, а также в первой половине следующей недели ситуация вряд ли изменится», — считает эксперт.

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