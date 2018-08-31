Будущее цифровой экономики за межотраслевыми кластерами

Новосибирск, , 15:17 — REGNUM В рамках круглого стола «Кластеры 2.0: международные практики управления» представители Минэкономразвития, правительства Москвы, Российской венчурной компании, руководители правительств регионов и ведущих кластеров подвели итоги работы кластеров-лидеров и определили подходы кластерной политики будущего.

В мировой практике кластерная политика — ключевой инструмент в отраслевой конкуренции с другими странами. В Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю степени развития кластерных инициатив Россия на 120-м месте и на одном из последних по суммарным показателям конкурентоспособности страны.

В 2016 году был инициирован новый этап в кластерной политики — Министерство экономического развития РФ провело конкурс, по итогам которого президиум Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России одобрил перечень из 12 кластеров — участников приоритетного проекта министерства «Развитие инновационных кластеров — лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня».

Наиважнейшим результатом работы кластеров — лидеров эксперты признали создаваемый в них синергетический эффект, который способствует активному включению участников в большее количество государственных программ.

«Таких кластеров, которые способны к глобальной конкуренции за проекты и людей не может быть много. В этом смысле логика концентрации ресурсов вокруг лидеров разумна и понятна. Кроме того, удобный еще 5 лет назад отраслевой принцип формирования кластеров становится устаревшим, потому что он основан на отраслях из предыдущего технологического уклада и может привести к сдерживанию возможностей кооперации. Деление кластеров на авиастроительные, IT — кластеры, кластеры ядерных технологий давно не соответствует спросу рынка. Цепочки добавленной стоимости формируются между отраслями, а не внутри них», пояснил директор по развитию инновационной экосистемы АО «РВК», — пояснил директор по развитию инновационной экосистемы АО «РВК» Алексей Гусев.

Эксперты отметили, что в новых государственных программах развития цифровой экономики, НТИ и т.д. уже сейчас нет совпадения с теми отраслями, в рамках которых были сформированы кластеры в 2011 году. Такое дробление по отраслевой принадлежности в ближайшем будущем может привести к тому, что данные отчетности кластеров спроецируют устаревший взгляд на экономику и не будут выявлять их реальные запросы, результативность и потенциал.

Создаваемый в Москве инновационно — производственный кластер (ИПК) уйдет от отраслевого принципа «маркировки» и станет первым российским межотраслевым суперкластером, который объединит IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты на единой IT — платформе.

В соответствии с заявлением руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексея Фурсина создание ИПК обусловлено тем, что именно междисциплинарный подход создает условия для появления новых продуктов и увеличения не сырьевого экспортного потенциала. Опыт подобного пекинского кластера демонстрирует максимальный эффект синергии человеческого капитала, исследовательских возможностей и производственных мощностей. Предполагается, что ИПК сможет конкурировать за человеческий капитал на глобальном рынке труда, за стартапы, которые теперь могут поехать не только в города Европы, Минск, а в Москву.

Такая модель учтет сложный опыт предыдущей кластерной политики и откроет первую страницу новой. Промышленная политика должна быть более комплексной, а кластер, как система инструментов и механизмов для совместной разработки проектов — это и есть более комплексная политика.

В представленном «Отчете об оказании услуг по организационному и экспертно-аналитическому сопровождению приоритетного проекта «Развитие инновационных кластеров — лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» эксперты выделили рост по всем показателям к уровню 2016 года, а по большинству из них превысили плановые значения (фактические достигнутые целевые показатели по 12 кластерам-лидерам).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шестой Международный форум технологического развития «Технопром» прошел на площадке «Новосибирск Экспоцентр» с 27 по 30 августа.

28 августа в работе форума принял участие Президент РФ Владимир Путин.

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