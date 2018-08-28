Технологический прорыв России реален — если работать над ним каждый день

Москва, , 18:27 — REGNUM Путь к технологическому прорыву России на мировой арене прокладывается ежедневно небольшими шагами — это игра вдолгую, считает руководитель группы компаний «Инновационные Системы Пожаробезопасности» Сергей Лекторович.

Ранее президент России, выступая на «Технопроме» в Новосибирске, заявил, что научно-технологический прорыв входит в число ключевых национальных целей и приоритетов. По его словам, Россия способна совершить этот прорыв, «объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей».

Россия, безусловно, обладает огромным человеческим потенциалом для того, чтобы совершить технологический прорыв. Но для этого нужно в корне изменить парадигму мышления, преобразовать бюрократический аппарат, собрать и реализовать лучшие мировые практики, а также обеспечить безопасность бизнеса, комфортную среду, прозрачность налогообложения и доступность для малых предприятий. Множество открытий и достижений мировой науки созданы экспертами из России. Как часто мы слышим истории о том, что изобретатели десять лет ходили по кабинетам — и это было никому не нужно, пока разработка не ушла на Запад и там была успешно коммерциализирована. Складывается ощущение, что мы привыкли снимать только сливки, продавать и перепродавать то, на что есть устойчивый спрос. Фундаментальные исследования заморожены или недоступны для малого бизнеса. Игра вдолгую опасна и непопулярна.

Но я верю в то, что каждый из нас на своем месте сможет повлиять на ситуацию, изменить роль России в мире, вернуть ей былую славу, ежедневно, пусть и небольшими шагами, прокладывая путь к технологическому прорыву нашей страны на мировой арене.

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