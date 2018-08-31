Минобороны требует с нижегородского производителя взрывчатки 125 млн рублей

Дзержинск, Нижегородская область, , 13:29 — REGNUM С федерального казённого предприятия «Завод имени Я. М. Свердлова» — единственного в стране производителя октогена и гексогена, где 31 августа 2018 года, по предварительным данным, произошёл взрыв, Минобороны РФ пытается взыскать свыше 125 млн рублей долга по госконтракту. Слушание дела в Арбитражном суде Москвы, с момента подачи иска в который прошло девять месяцев, назначили на 11 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск к предприятию, базирующемуся в Дзержинске (Нижегородская область) и существующему с июня 1916 года, когда был издан указ о постройке Нижегородского завода взрывчатых веществ, был подан Министерством обороны РФ еще 27 ноября 2017 года. Всё это время рассмотрение дела откладывалось, сумма претензий составляет 125 099 644,19 рубля. Подробности дела неизвестны, известно лишь то, что «истцом заявлено требование о взыскании задолженности по государственному контракту 31.07.2014 г. №14−4-51/779/ЗА». Истец уже несколько месяцев не исполняет требование судьи — не представил в материалы дела контракт, на котором основывает свои требования.

На сегодня дзержинский завод является единственным в России производителем октогена и гексогена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2018 года на предприятии произошёл «хлопок в здании утилизации мин». Так о происшествии сообщила пресс-служба предприятия. Нижегородские СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщали о взрыве и трёх погибших, а также трёх пропавших без вести. Официально ГУ МЧС по Нижегородской области данные о жертвах не подтвердило, сообщив, что «информация по пострадавшим уточняется».

"Пожарно-спасательные подразделения выехали по рангу пожара №3. Созданной группировки сил и средств достаточно. На месте работает врио начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков», — отметили в пресс-службе ведомства.

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В СУ Следственного комитета по региону также не сообщают о пострадавших, добавив, что данные уточняются. По факту происшествия начата доследственная проверка.

Нижегородские СМИ сообщают, что в городе Дзержинске работает аудиооповещение по громкой связи, по которому говорят, что угрозы нет и ситуация под контролем.

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На предприятии работают 5 тыс. человек. Помимо взрывчатых материалов, оно производит шашки-детонаторы, кумулятивные заряды для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационные заряды для нефтегазовой отрасли.

В 2018 году на заводе уже случалось ЧП — 5 июля после завершения рабочей смены частично обрушилась стена неработающей части производственного здания. Жертв не было.

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