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На заводе боеприпасов в Нижегородской области прогремел взрыв

Происшествия

Три человека погибли, сообщают СМИ

Дзержинск, Нижегородская область, 31 августа 2018, 11:35 — REGNUM  На заводе имени Свердлова в Дзержинске, который производит взрывчатку, прогремел взрыв. Есть пострадавшие.

«Инцидент произошел в цехе по производству аммонала», — цитирует РИА Новости источник на предприятии. Издание сообщает о двоих пострадавших.

В результате взрыва произошел пожар. Площадь возгорания составила около 100 кв. метров. На месте работают пожарные расчеты.

В то же время, по данным «Интерфакс», в результате аварии погибли три человека и трое числятся пострадавшими. Информацию предоставили в службе скорой помощи.

В пресс-службе завода ИА REGNUM сообщили, что произошел хлопок в здании утилизации мин. Здание оцеплено. Число пострадавших пресс-служба завода не уточняет.

В настоящее время проводится пролив территории и здания пожарной охраны.

Завод имени Свердлова — базовое предприятие боеприпасной отрасли страны. Завод выпускает широкий спектр взрывчатых материалов, литых и прессованных шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли. На предприятии работают 5 тыс. человек.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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