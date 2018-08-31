Неожиданность: что происходит с ценами на бензин в регионах

Светлана Шаповалова, , 10:53 — REGNUM

Ситуацию на внутреннем топливном рынке стабильной не назовешь. То, что Росстат уже несколько недель подряд называет снижением бензиновых цен на АЗС, сами участники топливного рынка относят скорее к «статистической погрешности», ведь речь идёт о считанных долях процентов, тогда как лишь за май 2018 года из-за роста цен на нефть, ослабления рубля и повышения акцизов цена моторного топлива в пять раз обогнала уровень годовой инфляции (цена моторного топлива выросла на 5,6% относительно апреля, тогда как инфляция за тот же период достигла 0,4%).

Так, согласно данным о потребительских ценах на автомобильный бензин и дизельное топливо по центрам субъектов РФ на 27 августа 2018 года, снижение цен отмечалось в 11 центрах субъектов Российской Федерации.

Более всего они снизились в Тамбове (на 0,7%), Кызыле (на 0,5%), Севастополе, а также — Йошкар-Оле и Астрахани (на 0,3%). Но в Москве за прошедшую неделю снижение составило всего 0,1%.

А вот наиболее существенное удорожание (оно произошло в пяти российских столицах) отмечено в Магадане и Кирове (на 1,4% и 0,2% соответственно). В Санкт-Петербурге цена бензина на АЗС в среднем не изменились: бензин марки АИ-92 стоил от 40,65 до 42,59 рубля, марки АИ-95 — от 43,70 до 45,84 рубля за литр.

Бензин автомо-бильный В том числе Дизельное топливо марки АИ-92 марки АИ-95 марки АИ-98 Российская Федерация 43,21 41,35 44,52 49,82 44,45 Центральный федеральный округ 43,63 41,55 45,07 50,86 43,99 Белгород 43,22 41,65 44,62 49,64 44,39 Брянск 42,07 40,92 43,99 48,52 44,69 Владимир 42,98 41,43 44,59 48,85 45,28 Воронеж 44,47 42,30 45,57 49,37 43,84 Иваново 41,96 40,60 42,69 47,54 43,24 Калуга 41,48 40,15 43,12 47,79 42,06 Кострома 42,28 41,23 43,26 45,95 43,66 Курск 43,86 41,64 44,35 49,68 44,32 Липецк 43,29 41,59 45,06 49,55 44,32 Московская область 43,59 41,33 44,89 51,20 43,77 Орел 43,82 41,56 44,24 49,87 44,73 Рязань 41,98 40,77 43,48 49,70 43,37 Смоленск 43,07 41,23 44,71 47,63 44,00 Тамбов 42,49 41,28 44,12 49,19 43,60 Тверь 43,07 41,25 44,51 48,07 43,79 Тула 44,27 41,90 44,85 50,32 44,24 Ярославль 41,61 40,32 42,85 47,05 43,10 Москва 45,61 42,08 45,85 51,38 44,16 Северо-Западный федеральный округ 43,79 41,69 44,89 51,47 45,33 Петрозаводск 41,98 40,75 43,81 49,10 45,58 Сыктывкар 42,59 41,57 43,87 51,04 46,25 Архангельск 41,68 40,55 44,03 48,09 43,93 Нарьян-Мар 44,18 43,43 47,08 … 49,44 Вологда 43,12 42,25 44,43 48,70 45,63 Калининград 45,28 43,06 45,53 51,70 45,17 Ленинградская область 43,04 41,58 44,39 51,39 44,55 Мурманск 44,19 42,20 45,13 47,90 47,43 Великий Новгород 43,67 40,93 43,94 51,63 44,56 Псков 43,45 40,96 44,19 49,31 44,49 Санкт-Петербург 44,57 41,77 45,09 51,93 45,06 Южный федеральный округ 44,43 42,60 46,11 50,53 44,03 Майкоп 44,51 43,04 46,66 52,55 43,73 Элиста 43,40 41,84 45,00 … 43,08 Симферополь 48,09 45,90 48,09 54,97 47,75 Краснодар 44,71 42,71 46,26 50,07 43,41 Астрахань 43,22 41,64 45,22 48,66 43,49 Волгоград 43,02 41,50 45,07 50,50 43,94 Ростов-на-Дону 45,05 42,75 46,08 50,42 43,69 Севастополь 45,98 45,04 46,84 54,44 46,58 Северо-Кавказский федеральный округ 44,32 42,59 45,67 49,53 42,29 Махачкала 45,12 43,83 45,83 48,50 43,62 Назрань 41,14 39,90 41,88 … 36,40 Нальчик 45,32 42,36 45,99 51,29 43,68 Черкесск 43,71 42,37 45,35 52,55 43,23 Владикавказ 43,98 42,25 44,73 51,33 43,06 Грозный 42,53 41,32 43,43 46,73 38,79 Ставрополь 44,41 42,91 46,44 51,14 43,70 Приволжский федеральный округ 42,51 40,79 43,89 49,17 43,59 Уфа 41,59 40,59 43,63 47,87 43,85 Йошкар-Ола 42,30 40,84 43,94 50,02 44,07 Саранск 41,74 40,03 43,75 47,14 43,88 Казань 41,91 40,49 43,09 49,49 43,04 Ижевск 41,66 40,78 44,00 51,00 44,10 Чебоксары 43,69 40,82 43,94 49,74 44,42 Пермь 43,32 41,17 44,25 49,33 44,45 Киров 42,55 41,29 44,38 50,95 44,48 Нижний Новгород 43,32 41,02 44,21 48,17 43,63 Оренбург 42,82 40,76 44,59 49,09 44,78 Пенза 42,29 40,80 43,81 48,17 43,26 Самара 42,85 40,67 43,73 50,04 42,91 Саратов 42,63 41,35 44,64 49,00 42,95 Ульяновск 41,92 40,49 43,35 48,43 43,02 Уральский федеральный округ 41,95 40,23 43,21 48,49 44,31 Курган 41,48 39,65 42,50 46,81 43,44 Екатеринбург 42,43 40,54 43,29 49,27 44,15 Тюмень 42,80 40,43 43,70 48,02 44,74 Ханты-Мансийск 45,14 43,65 45,51 48,90 48,33 Салехард 41,75 41,44 42,44 … 44,79 Челябинск 40,55 39,18 42,51 47,55 43,42 Сибирский федеральный округ 41,79 40,48 42,80 46,55 44,96 Горно-Алтайск 42,48 41,29 43,85 47,38 44,84 Улан-Удэ 42,14 40,14 42,42 45,84 44,38 Кызыл 42,61 41,75 43,37 48,32 47,42 Абакан 41,41 40,56 42,29 45,20 45,33 Барнаул 40,96 40,26 42,17 46,49 43,62 Чита 44,05 42,71 44,51 47,14 48,65 Красноярск 41,77 40,72 43,09 47,65 46,05 Иркутск 42,33 41,00 42,70 45,63 44,77 Кемерово 41,87 40,03 42,49 46,79 44,17 Новосибирск 41,52 40,27 43,22 47,54 45,52 Омск 41,29 40,28 42,72 46,29 44,84 Томск 41,66 39,93 41,99 46,37 45,13 Дальневосточный федеральный округ 44,13 43,03 45,01 46,71 48,10 Якутск 51,72 51,21 51,79 53,16 53,49 Петропавловск-Камчатский 48,37 47,17 49,90 52,39 52,21 Владивосток 43,42 42,23 43,57 46,21 45,82 Хабаровск 41,74 41,15 43,00 43,67 44,96 Благовещенск 42,83 41,18 43,68 46,15 45,32 Магадан 50,33 49,52 51,56 … 55,39 Южно-Сахалинск 46,21 44,61 46,51 50,61 49,93 Биробиджан 42,84 41,74 43,68 44,20 45,66 Анадырь 53,48 52,00 56,00 … 53,00 1) В Республике Ингушетия регистрация цен на бензин автомобильный и дизельное топливо осуществляется в г.Назрань.

Если вспомнить, что за стабилизацией цен стоит временное соглашение о заморозке бензиновых цен, на которое руководители крупнейших нефтяных компаний пошли в обмен на снижение топливных акцизов, то становится вполне очевидно: правительство и регуляторы должны обнародовать понятные и эффективные инструменты по стабилизации создавшегося топливного ажиотажа. Но как раз с этим вновь возникли проблемы.

На днях заместитель министра финансов Илья Трунин заявил о том, что до конца года Минфин может внести коррективы в механизм сдерживания роста цен на бензин в рамках, так называемого налогового маневра. По его словам, речь идёт о неком демпфирующем механизме: при повышении оптовой стоимости тонны бензина до 56 тыс. рублей нефтеперерабатывающие заводы могут рассчитывать на компенсацию разницы между внешней и целевой ценой.

Впрочем, с его дальнейших слов следует, что, несмотря на определение основных параметров налогового маневра, власти не исключают появления других факторов повышения бензиновых цен, а посему «придется снова внести поправки в законодательство».

"На данный момент разработанных инструментов хватит, но до конца года на рынке могут произойти любые непредвиденные изменения», — цитирует слова Трунина globalmsk.ru.

Напомним, весной 2018 года, когда цена литра бензина на АЗС вплотную приблизилась к 50 рублям, а в некоторых регионах и перевалила за эту отметку, власти пошли на снижение топливных акцизов. Но уже заявлено, что с января 2019 года акцизы вновь поднимутся.

«Акцизы на топливо, доля которых в конечной цене литра на заправках составляет около 20%, с 1 января будут повышены почти в 1,5 раза», — сообщил в интервью РБК курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, сборы увеличатся на 2,7 тысячи рублей с каждой тонны проданного бензина и на 3,7 тысячи рублей — с тонны дизельного топлива. К тому же с 1 января 2019 года нас ждет рост НДС (с 18 до 20%). Так как при этом относиться к словам руководства Министерства энергетики России, заявившего об отсутствии риска роста цен?

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Известно, что 31% в цене бензина (Росстат, 2017 год) — это как раз налоги. А посему чистая математика говорит о его удорожании на 56 копеек из-за НДС и на 3,54 рубля — из-за акциза. Всего получается 4 рубля и 9 копеек, или 9−10% к цене бензина. Такую же цифру ранее назвал глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

И это действительно проблема: если налоги повышаются на 4,1 руб/л, а вся прибыль (если верить тому же Росстату) составляет 3,39 руб/л, то НПЗ и бензоколонки должны начать работать себе в убыток. Идея «отрицательного акциза», позволяющая компенсировать рост налогов крупным нефтяным компаниям, хороша всем, кроме владельцев коммерческих АЗС, а это 40% рынка.

Есть и еще несколько причин, по которым эксперты уже сейчас забили тревогу, опасаясь нового скачка цен.

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Во-первых, на фоне ослабления рубля и возросшей мировой цены нефти компаниям по-прежнему выгодно отправлять нефтепродукты на экспорт, так что напряжённость на внутреннем рынке сохраняется. Это наглядно видно по ситуации на оптовом рынке, где за несколько недель августа биржевая цена моторного топлива выросла почти на 8%, что произошло впервые с момента весеннего скачка цен.

Во-вторых, на росте цен бензина, вероятно, скажутся сезонные ремонты НПЗ. Например, с 8 сентября на 45 суток закрывается Ангарская нефтехимическая компания.

Учитывая складывающуюся ситуацию, некоторые эксперты говорят, что государству уже давно стоило бы повысить экспортные пошлины на бензин, а не ждать повторения второй волны топливного кризиса, который может начаться уже этой осенью.

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