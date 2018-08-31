Поход евро на 80 рублей – вопрос времени

Москва, , 07:02 — REGNUM На биржевых торгах 30 августа рубль во второй половине дня начал показывать разнонаправленные движения к доллару и евро. Если с утра «россиянин» слабел к обеим мировым валютам, то к концу дня он начал неплохо укрепляться к евро. К вечеру 30 августа пара USD/RUB прибавила 0,19%, поднявшись до 68,033 руб., а пара EUR/RUB, наоборот, снизилась на 0,2%, до 79,262 руб. Несмотря на коррекцию евро вниз, поход европейской валюты на 80 рублей — вопрос времени, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Не совсем уверенная динамика рубля была вызвана противоречивым внешним фоном. С одной стороны, идет негатив с развивающихся рынков — из Аргентины и Турции, где национальные валюты опять обвалились, а также из Индии, которой США пригрозили жесткими санкциями за покупку у России ЗРК С-400. С другой стороны, повышение центральным банком Аргентины процентной ставки с 45% до 60%, а также объявленные ранее в Турции стимулирующие финансовый рынок меры помогли успокоить панику на валютных рынках этих стран и чуть ослабить давление на рубль.

30 августа на ICE цена нефти Brent к вечеру выросла на 0,1% до $77,72 за баррель.

Индекс российских гособлигаций RGBI к вечеру 30 августа опять показал слабое падение, снизившись в этот раз на 0,04%. Пара EUR/USD 30 августа к вечеру снизилась на 0,43%, до 1,16 563 долларов за евро. Причиной стали данные по замедлению инфляции в некоторых крупных экономиках еврозоны.

Сегодня, 21 августа, в 12:00 по мск выходят данные по инфляции в еврозоне за август. Рынок ожидает, что индекс потребительских цен в августе вырос на 2,1%, как и в июле. Если данные превзойдут прогноз, то у евро есть шанс вырасти к доллару и продолжить рост к рублю. На сегодня прогнозы по парам USD/RUB и EUR/RUB остаются без изменений на уровне 68−69 рублей за доллар и 79−80 рублей за евро.

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