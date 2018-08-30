Рублю недостаточно поддержки нефтяных котировок

Москва, , 15:49 — REGNUM Общая напряженность на фоне введения новых санкций со стороны США продолжает отражаться на паре USD/RUB. Стоит обратить внимание, что давление на российскую валюту сейчас оказывает избыточный отложенный спрос на валюту со стороны ЦБ и Минфина, а главный фактор наполнения бюджета на текущий момент именно слабый рубль и дорогая нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Элла Крышева.

Налоговый период подходит к концу, а поддержки в виде роста нефтяных котировок сейчас явно недостаточно, чтобы российская валюта могла укрепиться. И пока пара USD/RUB не зафиксировалась ниже отметки 66,00 рублей, глобальных движений ждать не стоит. Сегодня, 30 августа, внимание инвесторов будет приковано к статистике ЦБ РФ о состоянии международных резервов (USD), что по прогнозам может дать паре USD/RUB небольшую коррекцию.

«Однако, «медвежий» настрой игроков, не даст возможность окрепнуть рублю надолго. И мы можем ожидать высокую волатильность рубля, в коридоре 66,50−68,50 за доллар США. В целом же, российская валюта будет двигаться в заданном диапазоне. Технически сейчас все говорит о том, что в случае подъема и закрепление пары свыше 69,00 рубля, доллар США продолжит рост уверенными темпами и будет стремиться к отметке 71,20−71,60 рублей — в зону максимумов августа 2015 года», — считает эксперт.

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