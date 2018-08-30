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Занять, чтобы расплатиться: в Коми ищут 2 млрд рублей на погашение госдолга

Экономика

Объем долговых обязательств регионального бюджета составляет более 35 млрд рублей

Сыктывкар, 30 августа 2018, 22:37 — REGNUM  Власти Коми намерены взять кредит на погашение государственного долга республики.

Согласно опубликованным на сайте госзакупок данным, речь идет о привлечении 2 млрд рублей со сроком погашения до 18 апреля 2022 года. Начальная сумма контракта —573млн 369 тыс. рублей.

В настоящее время сумма госдолга республики составляет 35,6 млрд рублей. За год его объем удалось снизить почти на 5 млрд рублей.

Добавим, что по уровню суммы госдолга и темпам его погашения Коми находится на одном уровне с соседней Архангельской областью. Там государственный долг с начала года был сокращен с 40,9 млрд рублей до 34,7 млрд рублей.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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