До 34,7 млрд рублей сократила Архангельская область свой госдолг

Архангельск, , 15:34 — REGNUM Государственный долг Архангельской области с начала года сокращен с 40,9 млрд рублей до 34,7 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации пресс-службы регионального правительства, в первом полугодии регион направил на погашение госдолга 6 млрд рублей, уменьшив его объем на 14,9%. Накануне местные власти приняли решение направить на погашение долга еще 140 млн рублей по ранее предоставленной государственной гарантии. Получателем гарантии было акционерное общество «Архангельская областная энергетическая компания», которое досрочно и в полном объёме завершило исполнение своих обязательств.

Таким образом, сумма государственного долга сократилась до 34,7 млрд рублей.

Добавим, что по итогам 1 полугодия, Архангельская область в рейтинге долговой нагрузки регионов заняла 50 место.

Читайте также:

В РФ вводится программа реструктуризации долгов регионов