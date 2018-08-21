Коми ищет нефтегазовые перспективы

Сыктывкар, , 14:24 — REGNUM Росгеология проведет в Коми сейсморазведочные работы. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском Минпроме, специалисты определят первоочередные перспективные объекты для поисков углеводородов и проследят развитие нефтегазоперспективных комплексов.

Ученые уточнят структурные взаимоотношения важнейших тектонических элементов, скорректируют схемы нефтегазогеологического районирования и создадут каркас геолого-геофизической модели участка. География исследования включает часть Тимано-Печорской провинции от Южного Тимана до Северного Урала, включая Западно-Уральскую область. Площадь изучаемого объекта — 8705 км2. Всего геологи выполнят 250 погонных километров сейсморазведки МОГТ 2D. По итогу проекта также геологи дадут оценку ресурсов и разработают рекомендации по проведению сейсморазведки на территории региона.

Добавим, что на территории Коми расположена часть Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Суммарное количество извлекаемых запасов нефти превышает 600 млн тонн. Объем запасов газа составляет около 140 млрд кубометров. В 2017 году добыча нефти велась на 84 месторождениях и составила 14 млн тонн нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, ресурсный потенциал Республики Коми довольно перспективен: на территории сосредоточено около 80% общероссийских запасов кварцево-жильного сырья, около 50% запасов титана, 30% бокситов. Также в Коми имеются значительные запасы горючих сланцев, однако их добыча в республике пока не производится.

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