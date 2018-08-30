Четверг, 30 Августа 2018 года
13:58:47 МСК

Рубль игнорирует позитив на рынке нефти

Экономика

Вероятнее всего ослабление рубля продолжится до уровня 69 рублей за доллар, заявил эксперт

Рубль игнорирует позитив на рынке нефти
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Москва, 30 августа 2018, 12:33 — REGNUM  На фоне опубликованных 29 августа вечером данных минэнерго США, показавших рекордный спрос на бензин и сокращение коммерческих запасов сырой нефти, цена на сорт марки Brent обновила максимумы в $77,75 за баррель, прибавив за две недели более 10%, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Несмотря на это национальная валюта продолжает стремительно дешеветь, полностью игнорируя позитив рынка углеводородов. Не добавил рублю оптимизма и Минфин РФ, вернувшийся после недельного перерыва к проведению аукционов по размещению ОФЗ. Министерству удалось разместить 13,22 млрд. рублей из запланированных 15 млрд. рублей

«Давление на рубль так же оказывает и окончание налогового периода. Предложение валюты на рынке снизилось. Продававшие валюту под налоговый период экспортёры, ушли с рынка и оставили рубль один на один с растущими геополитическими рисками, связанными с введением США новых санкций против России. Каких-либо драйверов для роста у рубля не осталось. Вероятнее всего до конца текущей недели ослабление рубля продолжится к ближайшему уровню в 69 рублей за доллар», — полагает эксперт.

Читайте также: Борьба рубля и доллара за отметку 68 в самом разгаре

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить