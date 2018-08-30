В Ростове-на-Дону создадут правительственный квартал

Ростов-на-Дону, , 11:01 — REGNUM В Ростове-на-Дону появится правительственный квартал. Его создадут на проспекте Шолохова — на территории международного аэропорта «Ростов-на-Дону», прекратившего свою работу после ввода в эксплуатацию воздушной гавани «Платов». Ожидается, что место прописки сменят не только работники правительства Ростовской области, но и администрации города-миллионника, а также арбитражные судьи и налоговая инспекция.

«Одна из перспективных задач — полицентричность. Сохранив исторический центр, мы должны создавать новые общественно-деловые центры, которые бы дополняли друг друга, а не конкурировали между собой. Одним из таких центров станет правительственный квартал, который займёт высотное здание на территории старого аэропорта», — цитирует donnews.ru заместителя ростовского сити-менеджера Дмитрия Чернышова.

По словам чиновника, высотка будет напоминать башню «Москвы-Сити» и танцующий дом в Праге. Разработкой здания займутся французские архитекторы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аэропорт Ростова-на-Дону на проспекте Шолохова был закрыт весной 2018 года после того, как новая воздушная гавань была запущена за пределами областного центра — в станице Грушевской Аксайского района.

О том, что на территории бывшего аэропорта построят новый микрорайон, стало известно ещё несколько лет назад. Планируется, что инвестором выступит девелоперская компания группы «Ренова» Виктора Вексельберга «Кортрос». Об этом было заявлено в марте 2016 года. Согласно проекту, на территории воздушной гавани будет возведено около 4 млн квадратных метров недвижимости, а также появятся социальные объекты, помещения под коммерческие проекты. Изюминкой проекта должна стать крупнейшая в Европе пешеходная зона, которую расположат на месте ВВП.

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