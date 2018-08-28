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Власти Ивановской области: замечания Счетной палаты полностью устранены

Экономика

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области прокомментировал итоги проверки Счетной палаты РФ

Власти Ивановской области: замечания Счетной палаты полностью устранены
Дарья Антонова © ИА REGNUM
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Иваново, 28 августа 2018, 20:08 — REGNUM  Все замечания, вынесенные в ходе аудиторской проверки формирования и использования средств дорожного фонда Ивановской области в 2016 и 2017 годах, которую проводила Счетная палата РФ, к настоящему времени полностью устранены. Об этом ИА REGNUM заявили 28 августа в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, комментируя информацию по итогам проверки, опубликованную СП.

«Контрольные мероприятия проводились весной текущего года. Часть замечаний была устранена еще в ходе аудиторской проверки, а к настоящему времени — в полном объеме. Вся отчетная информация направлена в Счетную Палату РФ», — заявили в региональном департаменте.

«Формирование и использование средств дорожного фонда Ивановской области осуществлялось в соответствии с требованиями Соглашения между правительством региона и Федеральным дорожным агентством, а также федеральных нормативных актов. В части фактически исполненных работ в рамках реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы Ивановской области» замечания Счетной Палаты устранены в предписанные сроки. Фотоматериалы, подтверждающие эти факты, также направлены в ведомство», — особо подчеркнули в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 августа, Счетная палата РФ опубликовала пресс-релиз по итогам проверки формирования Дорожного фонда Ивановской области. в котором констатировались нарушения, связанные с сокращением бюджетных ассигнований, что привело к сокращению объемов дорожных работ. Также, по данным Счетной палаты, на 1 января 2018 года доля автомобильных дорог регионального значения Ивановской области, соответствующих нормативам, составила лишь 39,8%. Чтобы к 2024 году достичь показателя в 50%, региону нужно ремонтировать по 210 км автодорог в год.

Подробнее: Дорожный фонд Ивановской области формировался с нарушениями — аудиторы

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