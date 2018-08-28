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Дорожный фонд Ивановской области формировался с нарушениями — аудиторы

Экономика

Занижение бюджетных ассигнований, которое власти произвели, чтобы сократить дефицит бюджета и получить кредит, привело к значительному сокращению объемов ремонта дорог, уверены в Счетной палате РФ

Иваново, 28 августа 2018, 17:55 — REGNUM  Счетная палата РФ выявила нарушения при формировании и использовании средств дорожного фонда Ивановской области. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства 28 августа по итогам проведения проверки формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ивановской области в 2016—2017 годов по обращению Следственного комитета. Согласно выводам аудиторов, бюджетные ассигнования дорожного фонда Ивановской области за 2016 года были занижены.

«Проверка Счетной палаты подтвердила факт, выявленный Следственным комитетом и Контрольно-счетной палатой Ивановской области, о сокращении ассигнований дорожного фонда Ивановской области на 490 млн руб. по отношению к прогнозируемым доходам. Занижение позволило сократить дефицит областного бюджета на 425 млн руб., что было условием для получения бюджетного кредита из федерального бюджета. В то же время в результате этого снижения были сокращены расходы: на строительство и реконструкцию автодорог — в три раза; на капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог — на 10%», — сообщил аудитор.

Общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ивановской области на 2016 год был утвержден в сумме 2,4 млрд руб., на 2017 год — в сумме 3,1 млрд руб. Кассовое исполнение по итогам 2016 года составило 2 млрд руб. или 85,3% утвержденного объема, в 2017 — 2,8 млрд руб. или 89,5%.

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