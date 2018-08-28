Технологический прорыв: кризис 2014 года помог начать системную работу

Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM Государство, бизнес и научно-образовательное сообщество сумели консолидировать усилия, и кризис 2014 года стал стимулом для ускорения научно-технологического развития, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 28 августа, генеральный директор IT-компании «Рексофт» Александр Егоров, комментируя заявление Владимира Путина о способности России совершить научно-технологический прорыв.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент России, выступая на «Технопроме» в Новосибирске, заявил, что научно-технологический прорыв входит в число ключевых национальных целей и приоритетов и что Россия способна совершить этот прорыв, «объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей».

Путин отметил, что именно знания и высокие технологии определяют эффективность экономики, позволяют повысить качество жизни людей, модернизировать инфраструктуру и госуправление, обеспечить правопорядок и безопасность, и что от передовых технологий, их разработки и быстрого внедрения зависит жизнеспособность народов, обществ и государств.

Я смотрю на ситуацию достаточно оптимистично, особенно начиная с 2014 года. Та кризисная ситуация, в которой мы оказались, стала стимулом для возвращения жизни в вузы, для выстраивания инновационной экосистемы.

Эта работа началась еще раньше, около 10 лет назад, но после 2014 года она приобрела более системный и конкретный характер. Все поняли, что будет происходить в глобальном плане, и сделали соответствующие выводы.

В практической работе я наблюдаю ту самую консолидацию усилий государства, бизнеса и научно-образовательного сообщества, о которой сказал президент. Конечно, не все получается с первого раза, иногда подводит исполнение. Но вектор задан правильно. И есть все предпосылки для достижения цели.