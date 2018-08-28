Нефть приближается к майскому максимуму $80

Москва, , 11:51 — REGNUM За последние дни котировки нефти сильно прибавили, и утром 28 августа чёрное золото продолжает дорожать. По состоянию на 11:00 по мск баррель Brent торговался на отметке $76,72, на 0,3% выше, чем в начале торговой сессии, и на 5,5% выше, чем неделей ранее, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

«В пользу роста нефтяных цен говорит целый ряд факторов. Поддержку оказывает слабеющий доллар, который на фоне «голубиных» заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла отошел от многомесячных максимумов и падает ко многим мировым валютам», — отметила эксперт.

Кроме того, на сырьевых активах благоприятно сказывается отсутствие негативных новостей о торговом конфликте между США и Китаем, заключение соглашения между США и Мексикой, опасения возобновления санкций против Ирана, сокращение числа активных буровых установок на прошлой неделе и некоторые другие обстоятельства.

«Велика вероятность, что 28 августа нефть продолжит отыгрывать вышеперечисленные факторы и будет расти. Ближайшая важная статистика, способная повлиять на рынок, — данные по недельным запасам сырой нефти от Американского института нефти — выйдет ночью, и российские инвесторы будут учитывать ее уже 29 августа. Однако нужно помнить, что чем выше котировки приближаются к майским максимумам ($80 за баррель), тем выше риск того, что по рынку пройдет волна фиксации прибыли», — пояснила Кулакова.

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